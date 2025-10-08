אתמול (ג׳), פעלו כוחות צה"ל מחטיבות בנימין, אפרים ויהודה, בשיתוף שב"כ ומג"ב בשלושה מבצעים חטיבתיים במספר כפרים ומחנות במקביל, כך מדווח דובר צה"ל.
במסגרת הפעילות בחטיבת בנימין, הכוחות פעלו במרחב רמאללה, במחנות הפליטים ג׳ילזון, קלנדיה ובכפרים נוספים.
הכוחות סרקו יותר מ-180 איתורים, עצרו שלושה מחבלים שיידו אבנים, ואיתרו והחרימו חלקי נשק, בקבוקי תבערה, חומרי הסתה לטרור ואמצעי לחימה נוספים.
במקביל, במרחב קלקיליה, טולכרם ובכפרים נוספים שבחטיבת אפרים, הכוחות איתרו והחרימו דגלי חמאס המעודדים הסתה לטרור ומטען צינור שהושמד על ידי חבלנים.
כמו כן, כוחות מחטיבת יהודה פעלו במרחב חברון ובשבעה כפרים נוספים במקביל, במהלך הפעילות הכוחות עצרו חשוד בפעילות טרור, ביצעו שיחות אזהרה לעשרות חשודים, החרימו חלקי נשק, ציוד לחימה וסרקו איתורים במרחב.
מצורף תיעוד מפעילות הכוחות ביהודה ושומרון:
מה אנחנו לא כפסע מהנצחון המוחלט ? גם בשטח שבשליטתנו כבר מעל ל50 שנה עדיין יש טרור ... מעניין למה ... הרי הימין ה"אמיץ" בשלטון כבר מאז 77 , זה כמעט 50 שנה , ביבי ה"גאון" בשלטון כבר כמעט 20 שנה ... ואנחנו עדיין רק "כפסע" ? ממשלה מטומטמת עם אוסף עלובי נפש שחושבים שהם יכולים לשלוט על כ~3 מיליון פלסטינים לנצח , והם ישבו בשקט ... תלמדו היסטוריה , בריטניה כבר לא שולטת בהודו ... צרפת כבר לא מנהלת את אלג׳יריה ... תורכיה כבר לא שולטת בבלקן... ולספרד אין שום משמעות בקולומביה... וגם ברזיל היא לא קולוניה של פורטוגל ... מה לא הבנתם ? אין שכל אין דאגות ... אבל יש הרבה דם ואש ותמרות עשן ... זו המשוואה . כבר מחקתם דור על מזבח עזה ... בוא נקריב עוד אחד למען יו"ש....
