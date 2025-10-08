אתמול (ג׳), פעלו כוחות צה"ל מחטיבות בנימין, אפרים ויהודה, בשיתוף שב"כ ומג"ב בשלושה מבצעים חטיבתיים במספר כפרים ומחנות במקביל, כך מדווח דובר צה"ל.

במסגרת הפעילות בחטיבת בנימין, הכוחות פעלו במרחב רמאללה, במחנות הפליטים ג׳ילזון, קלנדיה ובכפרים נוספים.

הכוחות סרקו יותר מ-180 איתורים, עצרו שלושה מחבלים שיידו אבנים, ואיתרו והחרימו חלקי נשק, בקבוקי תבערה, חומרי הסתה לטרור ואמצעי לחימה נוספים.

פעילות כוחותינו אתמול ביו"ש. (צילום: דו"צ)

במקביל, במרחב קלקיליה, טולכרם ובכפרים נוספים שבחטיבת אפרים, הכוחות איתרו והחרימו דגלי חמאס המעודדים הסתה לטרור ומטען צינור שהושמד על ידי חבלנים.

כמו כן, כוחות מחטיבת יהודה פעלו במרחב חברון ובשבעה כפרים נוספים במקביל, במהלך הפעילות הכוחות עצרו חשוד בפעילות טרור, ביצעו שיחות אזהרה לעשרות חשודים, החרימו חלקי נשק, ציוד לחימה וסרקו איתורים במרחב.

מצורף תיעוד מפעילות הכוחות ביהודה ושומרון:

פעילות כוחותינו ביו"ש בחג. (צילום: דובר צה"ל)

 