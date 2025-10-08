בנט, לפיד, איזנקוט, גולן וליברמן ייפגשו לתיאום מהלכים פוליטיים. איזנקוט הזהיר מהעדר הנהגה מוסכמת ואמר: הגוש מפוצל, וכל אחד רואה עצמו כמועמד לראשות הממשלה

ראשי הגוש המתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגשו הבוקר (רביעי) כדי לדון בתיאום פוליטי לקראת הבחירות הקרובות. בפגישה ישתתפו נפתלי בנט, גדי איזנקוט, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן ויאיר גולן.

על פי גורמים המעורים בפרטים, המפגש יעסוק בניסיון לגבש קווים משותפים, לבחון דרכים לתיאום בין המפלגות, ולדון באפשרות של הקמת צוותי עבודה שיפעלו מול הציבור והתקשורת.

כתבת חדשות 12, דפנה ליאל חושפת, כי במקביל לפגישה הבוקר, מתח חבר הכנסת גדי איזנקוט ביקורת חריפה על מצב הגוש. לדבריו, "מצד אחד יש מחנה מלוכד מאוד, ומהצד השני – אלטרנטיבה מפוצלת עם ארבעה או חמישה ראשים, שכל אחד מהם רואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה". איזנקוט הוסיף כי "כרגע אין רעיון מאחד ואין הבנה מי ינהיג את הגוש".

בשבועות האחרונים התקיימו כמה פגישות נוספות בין חלק מראשי הגוש, אך בשלב זה לא גובש תיאום מהותי ביניהם. בשיחות פנימיות הם מודים כי הדרך עוד ארוכה עד לאיחוד כוחות ממשי או להסכמה על מועמד מוסכם לראשות הממשלה.