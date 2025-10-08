מה התוכניות שלכם ושל ילדיכם לחנוכה הקרוב? אם גם לכם נמאס מהפקות שמספקות בידור בלבד ללא ערך מוסף – זה בשבילכם. רינת גבאי ויובל המבולבל בהפקת ענק בעקבות ההיסטוריה היהודית

אם אתם מחפשים מופע חנוכה לילדים, אבל שיהיה עם ערכים יהודיים וציוני – זה בשבילכם. ההצגה "הללויה – חגיגה ישראלית" תעלה בחנוכה 2025 ותציג מסע מוזיקלי דרך ההיסטוריה היהודית, המיועד לילדים ולמשפחות. ההפקה החדשה מביאה לבמה את יובל המבולבל ורינת גבאי, שני כוכבי הילדים האהובים, שחוזרים לשתף פעולה לאחר עשור. לצדם יופיעו אורטל עמר, תום ברדה וגיל וסרמן, שיוסיפו להצגה אנרגיה והומור.

צפו בקליפ ההצגה – הללויה:

עלילת ההצגה עוקבת אחר שני ילדים בעלי אופי שונה: האחד שובב שאינו מתעניין בלימודים (יובל המבולבל), והשנייה סקרנית שאוהבת היסטוריה (רינת גבאי). מלאך שמיימי שולח אותם למשימה להציל פריטים היסטוריים שנעלמו, כמו לוחות הברית, תיבת נח, מנורת המקדש ושופר הגאולה. הם יוצאים למסע בזמן המשתרע מתקופת המבול, דרך יציאת מצרים וחורבן בית המקדש, ועד להכרזת מדינת ישראל.

היצירה המוזיקלית היא פרי עטם של הכוכבים: יובל שם טוב אחראי על הכתיבה והבימוי, ורינת גבאי הלחינה. בחנוכה הקרוב אתם מוזמנים לצפות בהפקה מיוחדת, שכולה סביב ההיסטוריה היהודית של העם שלנו.