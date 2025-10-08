ברונו מארס חוגג יום הולדת, וזה הזמן להיזכר איך הילד מהוואי הפך לשואו-מן הגדול של הדור. מאלביס הקטן ועד שיאי הגינס, מהרומנטיקן שגנב טבעת ועד האמן שכבש את הגראמי – 10 עובדות אמיתיות על האיש שמדליק את הבמות בכל צעד

הוא לא סתם עוד פופסטאר – הוא השואו מן הכי גדול של הדור שלנו. מהילד מהוואי שחקה את אלביס בפריים טיים, ועד הגבר שמוכר את כל העולם בכרטיסים להופעה. ברונו מארס חוגג יום הולדת, וזו סיבה מצוינת להיזכר איך נהפך לניצוץ הכי נוצץ במוזיקה.

1. הילד מהוואי עם הגנים הכי מגוונים בתעשייה

ברונו נולד ב-8 באוקטובר 1985 בהונולולו, הוואי, לשם פיטר ג'ין הרננדז. הוא נולד לתוך תרבות מעורבת ומרתקת: אמו ממוצא פיליפיני-ספרדי ואביו פוארטו-ריקני ממוצא יהודי-אשכנזי. המשפחה הקטנה הזו חיה ונשמה מוזיקה, וכל אחד מההורים תרם לו משהו אחר – הקצב, הנשמה, והאהבה לקהל. לא הרבה יודעים, אבל לברונו יש גם שורשים יהודיים מצד אביו, והוא עצמו הזכיר זאת בראיונות בעבר בגאווה.

2. ההשראה הגדולה: אלביס פרסלי

כשהיה בן ארבע בלבד, עלה ברונו הקטן לבמה לראשונה כשהוא לבוש בחליפה לבנה של "אלביס הקטן". הוא שר, רקד והדהים את הקהל – ואף שיחק תפקיד קצר כסוכן-אלביס בסרט "ירח דבש בווגאס" ב-1992. ברונו מעיד שאלביס היה ההשראה הראשונה שלו, והוא אפילו מכניס מחוות קטנות לשירים ולהופעות שלו עד היום.

3. משפחה מוזיקלית במיוחד

ברונו הוא הבן היחיד בין חמש אחיות, וכולם גדלו בתוך עולם של צלילים. אביו ניגן תופים, אמו רקדה, והאחיות שרו בלהקת המשפחה The Love Notes. זו הייתה מעבדה משפחתית אמיתית, שבה הילד בן הארבע למד איך עומדים על במה, איך יוצרים הרמוניה, ובעיקר – איך גורמים לאנשים לחייך. שנים אחר כך, כמה מאחיותיו אף השתתפו בתוכנית ריאליטי מוזיקלית בארצות הברית.

4. למה "ברונו מארס"?

בילדותו היה ברונו עגלגל וחייכן, ואביו טען שהוא מזכיר את המתאבק המפורסם ברונו סמארטינו. מאז, הכינוי "ברונו" הפך לשם הקבוע שלו. את התוספת "מארס" הוא הוסיף בעצמו בגיל ההתבגרות, כי לדבריו "בנות תמיד אמרו שאני לא מהעולם הזה – אז כנראה שאני ממאדים". השם הזה, שהתחיל כבדיחה, הפך לסמל עולמי.

5. הרומנטיקן שהגזים

ברונו תמיד היה רומנטיקן חסר תקנה, אבל בגיל 15 הוא לקח את זה רחוק מדי. כשהיה מאוהב במורה שלו, הוא גנב מאמו את טבעת הנישואין שלה כדי להציע למורה נישואים. לשמחת כולם, המורה החזירה את הטבעת וזימנה את הוריו לפגישה. ברונו מספר שזו הייתה הפעם הראשונה שבה הבין שאהבה אמיתית אולי צריכה קצת יותר זמן – או לפחות רישיון נהיגה.

6. השיר שהוא לא סובל

על אף שהשיר "The Lazy Song" הפך לאחד הלהיטים הגדולים ביותר שלו, ברונו הודה שהוא לא סובל אותו. לדבריו, הוא כתב אותו בבדיחה באולפן ולא ציפה שיכבוש את העולם. "זה לא שאני עצלן", אמר פעם בצחוק, "אבל אני לא חייב שכל העולם יידע מתי אני יושב בפיג'מה."

7. לפני שהתפוצץ – כמעט ויתר על הכול

לא הרבה יודעים, אבל ברונו כמעט פרש ממוזיקה לפני שהתפרסם. כשהגיע ללוס אנג'לס בתחילת שנות האלפיים, הוא נדחה על ידי כמעט כל חברת תקליטים. הוא ניסה את מזלו כ-DJ באירוע אחד בלבד, ופוטר אחרי ערב אחד כי "לא ידע להפעיל את הציוד". רגע לפני שהתייאש, הוא החל לכתוב לאחרים – ומשם, השאר היסטוריה.

8. ההופעה הישראלית שנקטעה

ב-4 באוקטובר 2023, ברונו עלה לבמה בפארק הירקון מול יותר מ-60 אלף ישראלים. זו הייתה חגיגה צבעונית של מוזיקה, אנרגיה ושמחה. אבל בבוקר ה-7 באוקטובר, כשפרצה המלחמה, ההופעה השנייה שתוכננה לאותו ערב בוטלה. מארס עזב את הארץ בשקט, בלי תגובה רשמית.

9. שיאים שלא נגמרים

בקריירה של כמעט שני עשורים, ברונו זכה ב-16 פרסי גראמי, שבר ארבעה שיאי גינס, והכניס תשעה שירים למקום הראשון בבילבורד הוט 100. אלבומיו נמכרו בלמעלה מ-150 מיליון עותקים ברחבי העולם. ועדיין, כששואלים אותו מה ההישג הכי גדול שלו, הוא עונה: "אם הצלחתי לגרום למישהו לשכוח מהצרות שלו לשעתיים – עשיתי את שלי."

10. סטייליסט טבעי

בניגוד לרוב כוכבי הפופ, ברונו בוחר בעצמו את הבגדים שלו. הוא גדל על קליפים ישנים של ג'יימס בראון ומייקל ג'קסון, ומודה שהוא מכור לקטיפה, נצנצים ונעליים עם עקב. אבל מאחורי כל זה יש מטרה אחת: "אני לא מתלבש כדי להיראות טוב. אני מתלבש כדי לגרום לאנשים לרצות לרקוד."