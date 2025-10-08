הרשת סערה אמש בעקבות המהלך של ערוץ 14, לפתוח את תוכנית הפטריוטים בציון "ושמחת בחגך", ביום ה-7 באוקטובר. כעת ינון מגל משיב לסערה

לאחר שהרשת סערה אמש (שלישי) בעקבות שידור תוכנית הפטריוטים בנושא "ושמחת בחגיך", בתאריך הלועזי לציון טבח ה-7 באוקטובר – כעת העיתונאי ינון מגל מגיב לכך.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, אמר מגל: "אני מבין שיש סערונת כרגע שלא שידרנו את טקס הזיכרון והאבל של ה-7 באוקטובר וששרנו 'ושמחת בחגך', חבר'ה אתם מעייפים אותי. זה ה-6 באוקטובר. זה לא מעניין. חבר'ה אנחנו יהודים, עכשיו זה חג סוכות ואנחנו שמחים, זה ציווי מפורש בתורה".

עוד הוא הוסיף: "זה לא שאנחנו לא כואבים את ה-7 באוקטובר, רק שאנחנו לא בדיכאון ובאבל בזמן חג".

בנוסף, ברשת התקיים דיון שלם על ציון הטבח לפי התאריך הלועזי ולא העברי. חגי סגל, אביו של העיתונאי עמית סגל כתב: "לפי ההלכה, יהודים לא יושבים שבעה בחגים. אפילו צום תשעה באב נדחה אם הוא נופל בשבת. גם את אירועי הזיכרון למלחמת 7.10 היה אפשר לדחות. חמאס השבית לנו את שמחת תורה לפני שנתיים, אסור לתת לו להשבית לנו עכשיו כמעט מדי שנה את חגי תשרי".

בתגובה ח"כ גלעד קריב הגיב לו: "יהודים לא יושבים שבעה בחגים, אבל אתה יודע היטב שמראים פנים לאבלים גם בימי חול המועד (בבלי סוכה מא ע״ב). אתה יודע שאת תפילת היזכור אנחנו אומרים דווקא בשלוש הרגלים. אתה יודע שאומרים אב הרחמים בשבת ועורכים השכבות ואזכרות.

‏הציוץ שלך לא רק מעיד על ניתוק מהמוני בית ישראל וכאבם אלא גם מעיד על חוסר אמונה בכך שמסורת ישראל עמוקה דיה וחכמה דיה כדי לשלב את זיכרון האסון הנורא בתוך שמחת החגים וקדושת ימי תשרי.

‏מציע לך למחוק את הציוץ. הטקסים והעצרות מאורגנים על ידי המשפחות. מי אנחנו שנטיף להם על הדרך הראויה להנצחת יקיריהם. ‏״הנח להם לישראל, אם אין נביאים הן, בני נביאים הן״".