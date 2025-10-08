קשת הובילה את הרייטינג עם שידור טקס משפחות 7 באוקטובר. ערוץ 14 שידר את "הפטריוטים" במקביל והגיע למקום השני. גם בלייט נייט קשת הובילה בפער

טקס הזיכרון הממלכתי למשפחות חללי השביעי באוקטובר שודר אמש (שלישי) בשלושת הערוצים – 11,12 ו-13 – לצד שידור רגיל של "הפטריוטים" בערוץ 14. על פי נתוני הרייטינג, התוכנית בערוץ 14 השיגה נתון של 8.4 אחוזים, בעוד שערוצים אחרים העדיפו לשדר את הטקס וקיבלו הרבה פחות נקודות צפייה.

בערוץ קשת 12 שודר טקס משפחות 7 באוקטובר וזכה לרייטינג של 14.5 אחוזים. ברשת 13 עמד הרייטינג של שידור הטקס על 3.3 אחוזים, ובכאן 11 על 3.2 אחוזים.

במהדורות החדשות ששודרו מוקדם יותר באותו ערב, חדשות 12 הובילו עם 15.6 אחוזים. חדשות 14 רשמו 5.5 אחוזים, חדשות 13 עם 4.9 אחוזים וחדשות כאן 11 עם 3.6 אחוזים. ערוץ i24News הגיע לנתון של 0.9 אחוזים.

במועד שידורי הלייט נייט, קשת 12 המשיכה להוביל עם "אברי ושרקי" שזכתה ל־9.4 אחוזי צפייה. בערוץ 14 "חדשות הלילה" השיגה 4.4 אחוזים. בערוץ רשת 13 שודרה התוכנית "שנתיים למלחמה" עם 4.1 אחוזים, ואילו בכאן 11 "אחרי המסיבה" סיימה עם 2 אחוזים.