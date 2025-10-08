החוקרת הישראלית אליזבט צ'ורקוב ששוחרה מהשבי בעיראק, התייחסה בציוץ לטבח ה-7 באוקטובר, וכתבה: "שאלוהים יגאל את תושבי עזה"

החוקרת הישראלית אליזבט צ'ורקוב ששוחררה לאחרונה מהשבי בעיראק, כתבה אמש (שלישי) בחשבונה ברשת X בערבית את דעתה על ה-7 באוקטובר.

"ביום הזה לפני שנתיים הייתי עצורה בבית המעצר השני שלי במחנה של ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק. השומרים מגדודי חיזבאללה העיראקי הגבירו את הקול בטלוויזיות שלהם כדי שאשמע את החדשות מאחורי הסורגים על מתקפת 7 באוקטובר", כתבה צורקוב.

היא הוסיפה כי כאשר שמעה על מעשי הטבח, היא חרדה לגורלם של העזתים: "אני ידעתי, אפילו על בסיס המידע המשובש שהגיע אליי, שעזה ותושביה יחוו אסון, אפילו שלא דמיינתי את היקף ההפרות ואת אכזריותן".

עוד היא הביעה את תקוותה לגאולת תושבי עזה והחטופים: "שאלוהים יגאל את תושבי עזה ואת בני הערובה הרעבים ואת הפצועים והמותשים. כולם משלמים מחירים יקרים על החלטות של מנהיגים שמתעניינים בהישארותם בשלטון ואינם מתעניינים בגורלם".