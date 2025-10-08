עידן עמדי משיק ערב חג סוכות ביצוע חי לשירו "מכתב לילדים" מתוך האלבום "סופרמן". השיר, שהפך לסמל של תקווה ואמונה בשיבה הביתה, מקבל גרסה חיה ומרגשת בהופעת הענק בפארק הירקון מול עשרות אלפים

השבוע (שני), ערב חג סוכות ולציון שנתיים למלחמה, משיק עידן עמדי את הביצוע החי לשירו "מכתב לילדים", מתוך האלבום "סופרמן". השיר, שהפך בשנים האחרונות להמנון של תקווה ואמונה בשיבה הביתה, חוזר כעת בביצוע חי ומרגש מתוך הופעת הענק בפארק הירקון – רגע נדיר של חיבור לאומי בין כאב, אור ואהבה.

המילים שכתב עמדי – "אם הכול יכאב, אם תרגישו שאין ערך, תתמסרו למנגינה, כל עוד היא מתנגנת" – הפכו מאז פרסום השיר לסמל של תקווה, בעיקר עבור משפחות החטופים והנופלים. הגרסה החדשה שצולמה על הבמה מול עשרות אלפים מעניקה לשיר מימד נוסף של ריפוי ותקווה משותפת.

האזינו לביצוע החי של השיר "מכתב לילדים"

הביצוע החי מפארק הירקון

הקליפ צולם במהלך שתי הופעות הענק של עידן עמדי בפארק הירקון, בהן נכחו יחד כ-60,000 איש. בקליפ נראה אלי שרעבי, ששב מהשבי וריגש את הקהל בנוכחותו, בעוד בקהל עצמו נכחו משוחרר השבי איתי רגב, משפחות שכולות ולוחמים שנפצעו בקרבות.

השיר שגדל יחד עם כולנו

מאז יציאתו באלבום "סופרמן", "מכתב לילדים" מלווה את הופעותיו של עמדי והפך לאחד משיריו המזוהים ביותר. הוא נולד כמכתב לילדים, אך הפך למסר לדור שלם: לא למהר לגדול, לזכור את האור, ולהאמין שתמיד אפשר להתחיל מחדש. כעת, כשהוא יוצא בביצוע חי חדש, השיר מקבל משמעות נוספת – עדות לכוחה של המוזיקה לחבר, לנחם ולשקם.

ערב של אחדות וריפוי

ההופעות בפארק הירקון היו מהאירועים הבולטים בתרבות הישראלית השנה. כ-30,000 איש בכל ערב מילאו את האמפי החדש שהוקם במיוחד למופעים, וביניהם ילדים, משפחות, לוחמים, אזרחים ותיקים וצעירים. על הבמה הניף עמדי דגלים לזכר חיילים שנפלו, הקדיש דברי תודה למשפחות השכולות, ואירח לוחמים ופצועים מארגון :"אחים לחיים" – רגעים של זיכרון, רגש ותקווה שהפכו את ההופעה למפגש של לבבות.

מכתב לכולנו

"מכתב לילדים" בביצוע החדש הוא לא רק חידוש מוזיקלי, אלא ביטוי לרוח הישראלית של השנים האחרונות – הרצון להתחזק, לבחור בחיים ולשיר יחד גם מתוך הכאב. המילים של עמדי, שנכתבו כפתק עדין לילדים, הפכו לתפילה לאומית של תקווה ושיבה הביתה.

"תתמסרו למנגינה, כל עוד היא מתנגנת – היא תשיב אתכם הביתה, אל הלב, להתחלה."