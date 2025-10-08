חמאס ממשיך להקשיח עמדות ובכל יום נוסף שעובר, הוא מוסיף דרישה חדשה. כעת הוא דורש את שחרור גופותיהם של יחיא ומוחמד סינוואר

ארגון הטרור חמאס הציג דרישות חדשות במו"מ, ביניהן שחרור גופותיהם של יחיא ומוחמד סינוואר, כך דווח היום (רביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל".

נזכיר כי בימים האחרונים מתנהל המשא ומתן של ישראל מול חמאס, בנוגע לשחרור החטופים והפסקת המלחמה. אמש משלחת חמאס דרשה דרישה נוספת, לקשור בין שחרור החטופים לנסיגת צה"ל מרצועת עזה, כך שהחטוף האחרון ישוחרר כשצה"ל ייסוג באופן מלא מרצועת עזה, כך דווח בערוץ אל ג'זירה.

המקור בחמאס אמר: "שחרור החטוף האחרון חייב להתבצע במקביל לנסיגה האחרונה של כוחות צה"ל. משלחת הארגון מדגישה את הצורך בקבלת ערבויות בין-לאומיות להפסקת אש סופית ולנסיגה מלאה". דרישת ארגון הטרור מנוגדת לעמדת ישראל, שלא מוכנה לנסיגה מוחלטת מרצועת עזה.

עוד באותו נושא נלחץ? חמאס מכחיש בתוקף את הדיווחים "שקר מוחלט" 20:49 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במקביל לתדרוך הבכיר בחמאס, ערוץ אל-ע'ד המצרי דיווח: חמאס דבק בערבויות שישראל לא תחזור למלחמה לאחר שחרור החטופים ודרש הפסקה מוחלטת של הלחימה לפני שחרורם. בנוסף, בחמאס דורשים לשחרר את מרואן ברגותי, אחמד סעדאת, חסן סלאמה, עבאס א-סייד ואסירי עולם נוספים.