שנתיים לטבח השבעה באוקטובר, תא"ל במיל' עופר וינטר, מתייחס למחדל הגדול, ומבטיח כי מדינת ישראל לא תיתן לדבר כזה לקרות שוב: "הלב בוכה אך הרוח לא נשברת"

במסר ששלח לתומכיו כתב וינטר: "ב-07.10, שמחת תורה תשפ"ד, נרמסו חיים, נחצו לבבות, ונחשפנו לפנים הקשות של שנאת ישראל. טבח אכזרי, ברברי, נגד נשים, ילדים, משפחות שלמות – רק מפני שהם יהודים, רק מפני שהם חיים בארץ הזאת".

"אבל החל מאותו יום נוראי – צמח מתוכנו משהו גדול. אנשים רצו להציל, להושיט יד, להגן. רבבות התייצבו. עם שלם קם – לא כי ביקשו ממנו, אלא כי הלב דרש. זה הסוד שלנו. אנחנו עם שצועד עם הכאב – אבל לא נשבר ממנו. עם שזוכר, ומתוך הזיכרון קם כארי ובונה עתיד טוב יותר".

"מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, אנו נשבעים להגן על הבית, לשמור על האור, ולעשות הכול כדי שכל החטופים ישובו אלינו בקרוב. לעולם לא ניתן לזה לקרות שוב. לא נאפשר יותר גבולות פרוצים, לא נעמוד שוב מופתעים, לא נסלח לרשלנות. זו חובתנו – כלפי הנרצחים, כלפי החיים, כלפי הדורות הבאים".

"ביום הזה הלב בוכה, אך הרוח לא נשברת. נצח ישראל לא ישקר. עם ישראל חי".