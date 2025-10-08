גורם פלסטיני המעורב בפרטי המשא ומתן של ישראל מול חמאס, טוען כעת כי יש דרך אחת שיכולה לגרום לישראל להגיע להסכם עם ארגון הטרור

מקור פלסטיני המעורה בפרטי המשא ומתן, אמר היום (רביעי) כי "הסיכוי היחיד להצלחת השיחות – אם ארה"ב תכפה הסכם על ישראל ועל חמאס", כך דווח בכאן.

בנוסף, הפרשן אבי אשכנזי אמר ב103fm כי "בישראל יש הקשחת עמדות מסוימות, שבמערכת הביטחון אומרים שאפשר לחיות איתן. אנחנו רואים התנגשות חזיתית, כשמי שיכול למנוע את פיצוץ המו"מ, ולהביא לשחרור חטופים, זה האמריקנים".

עוד הוא הוסיף: "כשהצבא לא הולך קדימה, ועומד במקום, הוא יותר פגיע. חמאס ירצה לעשות פעולת ראווה, למשל חטיפת חייל, פגיעה במגנן וניסיון כיבוש, וכשאתה במקום ואתה מבצע פעולות הגנה ומוגבל בפעולות – זה מצב בעייתי".