לקראת צעדת הריבונות מחר, בני קצובר, קורא לציבור להגיע לסבסטיה: "מימים שלא היה יהודי – מירושלים עד עפולה. אנו מתקרבים בצעדי ענק למיליון"

יובל שנים להתיישבות בשומרון, מועצה אזורית שומרון תקיים צעדת ריבונות חגיגית לתחנת הרכבת סבסטיה.

הצעדה שמארגן אגף ישובים ומתנ"ס במועצה האזורית שומרון, תתקיים בחול המועד סוכות, ביום רביעי, ט"ז תשרי, (8.10) תצא מחוות אלחי בצמוד לכניסה לישוב שבי שומרון, ותגיע עד לתחנת הרכבת סבסטיה, שם ייהנו המשתתפים מפעילויות מגוונות לכל המשפחה, בין השאר: הופעות בהנחיית ישי לפידות, של הזמרים 'עקיבא' וביני לנדאו. הילדים יוכלו להנות ממופע של כוכב הילדים טוביה ומאטרקציות נוספות.

הצעדה תצא בשעה 10:00 מחוות אלחי, שהוקמה לזכרם של אלחנן קליין הי"ד והרב מאיר חי הי"ד והממוקמת בין שבי שומרון ועינב – ותסתיים בתחנת הרכבת ההיסטורית סבסטיה המקום שבו לפני 50 שנה התחילה ההתיישבות של גרעין אלון מורה וגוש אמונים שהביאה להקמת ההתיישבות ביהודה ושומרון.

בסיום הצעדה, תתקיים עצרת מרכזית בהשתתפות: שרים, רבנים, מייסדי ההתיישבות בשומרון, ראש המועצה יוסי דגן, ואלפים רבים.

בני קצובר מראשי גוש אמונים מזמין את הציבור להשתתף בצעדת הענק לסבסטיה – נקודת ראשית ההתיישבות: "זוהי מורשת שבונה רוח. בימים אלו אנו מציינים חמישים שנה למערכה על השומרון – ימים שלא היה יהודי אחד מאה קילומטר – מירושלים עד עפולה, כשביהודה היו רק אלף יהודים. והנה עברנו כבר את החצי מיליון, ומתקרבים בצעדי ענק למיליון! ואם נמשיך להרים את הרוח, של אותה מורשת שאנו עכשיו צועדים בצעדיה אז נגיע בקלות למיליון, העולם ייאלץ להכיר בנוכחות היהודית ובשורשים היהודיים, ונגיע אם כך גם במהרה לריבונות".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון מזמין את הציבור להשתתף בצעדת הענק: "השנה אנחנו מציינים 50 שנה של התיישבות חלוצית וציונית בשומרון. דווקא מול האתגרים והתקופה המורכבת אני קורא לציבור לבוא ולהניף יחד את דגל ישראל – נצעד בסבסטיה ונחזק את אחיזתנו בארץ ישראל. בחג הסוכות הזה אנחנו מתחברים לרוח של גוש אמונים, לרוח החלוצים שעלו לסבסטיה והחזירו את החיים היהודיים לשומרון. צעדת הריבונות היא הזדמנות עבורנו ועבור הציבור הרחב לחבר את ההווה שלנו אל העבר המפואר, ולהכיר מקרוב את המקום שממנו התחדשו החיים היהודיים בחבלי לב ארץ התנ"ך. נחגוג יחד חמישים שנה של אחיזה מחודשת וריבונות באדמת השומרון. עם ישראל חי!".