לרגל מלאות שנתיים לאירועי השביעי באוקטובר, הוציא ראש הממשלה נתניהו הודעה לציבור ובה כתב: "יחד נבטיח את נצח ישראל. יחד בע"ה ננצח"

לרגל מלאות שנתיים לטבח השבעה באוקטובר ולמלחמה, הוציא הערב ראש הממשלה נתניהו הודעה לציבור.

דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו:

שנתיים חלפו מאז מתקפת 7 באוקטובר – הטבח המחריד באחינו ובאחיותינו תושבי הנגב המערבי ומשתתפי מסיבת הנובה.

שילמנו מחיר כואב ביותר. תינוקות, ילדים, מבוגרים וזקנים נרצחו באכזריות מזעזעת בידי מחבלי החמאס. 251 איש ואישה נחטפו למנהרות הטרור ברצועת עזה.

אני ורעייתי מרכינים ראש לזכר חללינו ונופלינו, שדמותם תהיה חקוקה בלבנו לעד. אנו מחבקים באהבה את המשפחות הדואבות, מאחלים החלמה שלמה לפצועים בגוף ובנפש, וכמובן מוסיפים לפעול בכל דרך להשבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד.

אויבינו צמאי הדם פגעו בנו קשות, אבל הם לא שברו אותנו. עד מהרה הם גילו את עוצמתו האדירה של עם ישראל.

מלחמת התקומה בשבע החזיתות היא מלחמה גורלית על הבית – מלחמה על עצם קיומנו ועתידנו.

לצד הכאב העצום, אנו חשים גאווה כבירה על יכולת העמידה המופלאה של מדינתנו.

חיילינו ומפקדינו משיבים מלחמה שערה לדורשי רעתנו בכל חזית, רחוקה כקרובה. מי שמניף ידו עלינו סופג מכות מחץ חסרות תקדים.

יחד שברנו את הציר האיראני, יחד שינינו את פני המזרח התיכון, יחד נבטיח את נצח ישראל.

אזרחי ישראל,

אנו נמצאים בימי הכרעה גורליים. נמשיך לפעול להשגת כל מטרות המלחמה:

השבת כל החטופים, חיסול שלטון החמאס והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל.

יחד נעמוד – ויחד בעזרת השם ננצח.