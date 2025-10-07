וויטקוף קושנר, דרמר וראש ממשלת קטאר צפויים להצטרף מחר לשיחות במצרים. בתוך כך, בכיר חמאס בראיון: דורשים ערבויות שישראל לא תחדש את המלחמה

השיחות במצרים: בקטאר מפרסמים הערב כי ראש הממשלה ושר החוץ הקטארי, מוחמד בן עבד א-רחמן אל-ת'אני יצטרף מחר לשיחות המו"מ בשארם א-שיח'. בנוסף דווח כי מצד המתווכים יצטרף לשיחות גם ראש המודיעין הטורקי.

עוד באותו נושא טראמפ בהצהרה: "יש סיכוי אמיתי לשחרור החטופים" 19:31 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

מארצות הברית המריאו הערב השליח סטיב וויטקוף וחתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר שצפויים גם הם ליטול חלק בשיחות. כך על פי הדיווח האמריקאי. גורם אמריקאי אמר הערב ל-CNN: המטרה היא להגיע להסכם עוד השבוע, אך לא ברור אם זה יהיה אפשרי. ייתכן והקטארים והמצרים ישיגו הבנות מסוימות עד הצטרפות וויטקוף מחר. עם זאת, על פי הדיווח, השאיפה היא כי השניים לא יעזבו את השיחות לפני שיושג הסכם סופי לשחרור החטופים.

בישראל מאשרים הערב כי השר רון דרמר, ראש המשלחת הישראלית, יצא גם הוא מחר למצרים ויקח חלק בשיחות, מה שיכול להצביע על התקדמות מסויימת או לכל הפחות על רצון להגיע להתקדמות משמעותית כבר בימים הקרובים.

ח'ליל אל-חיה בראיון: המטרה- לסיים את המלחמה

בכיר החמאס שניצל מניסיון ההתנקשות בקטאר, ח'ליל אל-חיה, אמר הערב בראיון לערוץ טלויזיה מצרי:

"הגענו לשארם א-שיח' כדי לקיים משא ומתן רציני ואחראי. באנו במטרה ברורה: להביא לסיום המלחמה, לנסיגה ישראלית מעזה ולבצע חילופי שבויים מלאים -לשחרור כל החטופים הישראלים, החיים והחללים, בתמורה לאסירים הפלסטינים שעליהם מדובר בתוכנית טראמפ. הגענו גם כדי לדון בצעדים ובדרישות לכך".

"מאז שהכרזנו על נכונותנו לכך ועל הסכמתנו לחזון הנשיא טראמפ להפסקת המלחמה, לנסיגה ולחילופי השבויים – נמשכים ההרג, ההפצצות, ההרס והפסקת הסיוע, במיוחד בצפון רצועת עזה. ובכל זאת, אנחנו מדגישים היום את נכונותנו המלאה, באחריות ובחיוביות, להגיע לסיום המלחמה, לנסיגה ולחילופי שבויים"

עם זאת, הוא הסתייג ואמר "אנחנו דורשים צעדים ומנגנונים שיבטיחו שהמלחמה תסתיים ולא תחזור. אנחנו רוצים ערבויות מהמדינות המתווכות ומהנשיא טראמפ לכך שהמלחמה תיפסק ולא תחזור שוב"