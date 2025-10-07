מני וקשטוק ואפי סקקובסקי, יוצרי 'ברדק', במערכון חדש לסוכות: אברך מיואש נכנס לחנות אתרוגים מודרנית ומגלה שיש דברים שלא היו צריכים להיות אופנתיים.
צפו ותהנו:
כתיבה – מני וקשטוק, אפי סקקובסקי בימוי ועריכה – מני וקשטוק הפקה – יפי וקשטוק שחקנים – אפי סקקובסקי, מני וקשטוק, יעקב וקשטוק, שלומי כהן עיצוב פסקול – מני וקשטוק צלם – נפתלי כהנא מפיקה בפועל – בת שבע לוי עריכה – לוי קאשי סאונד – עודד רינגל ארט דירקטור – אביגיל גור תאורן – סביון ששון ע הפקה – נדב גולדשטיין, מנדל בוקשפן צילומים נוספים – מנחם שלסט.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים