דוברות קריית ארבע חברון מסרה כעת (שלישי) כי בליל החג, אירע מקרה טראגי וכואב בקרית ארבע חברון, בו נהרג חייל צה״ל תושב הקריה, יוסף חיים רבוח ז"ל בנם של הרב אליהו ורחל רבוח במהלך חופשה.
עם היוודע האירוע, פעלה המועצה מול גורמי הביטחון, הרווחה והחירום, ותמשיך לעמוד בקשר שוטף עם הגורמים המוסמכים ועם המשפחה בשעה קשה זו. פרטי הלוויה יפורסמו בהמשך.
כתב המשטרה לירן תמרי הוסיף כי לפי גרסה ראשונית של השוטר, החייל סימן לעברו תנועת ירי, כנראה בהומור – והוא הגיב בירי לעברו, כנראה מנשק ארוך.
חבל מאד
מדיניות אצבע קלה עולה ביוקר20:17 07.10.2025
