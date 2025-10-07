נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס להמשך המגעים לעסקת חטופים ואמר כי "הצוות שלי בדיוק המריא, יש סיכוי אמיתי לשחרור החטופים ולשלום במזרח התיכון"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל על מצב המשא ומתן מול חמאס והשיב: "הצוות שלי בדיוק המריא, יש סיכוי אמיתי לשחרור החטופים ולשלום במזרח התיכון".

עוד אמר הנשיא האמריקני: "נתניהו היה חיובי ביחס לעסקה, כל המדינות העוסקות בזה היו חיוביות, זו עסקה שכולם באו יחד וישראל הייתה נהדרת".

בנוסף הוא הדגיש כי "זה מעבר לעזה, נשיא טורקיה ארדואן דוחף מאוד לעסקה הזו, לחמאס יש הרבה כבוד אליו, לקטאר, לאיחוד האמירויות", הדגיש. וחשף פרט מידע מעניין: "יש לנו איתות חזק מאיראן שרוצה שהעניין הזה יסתיים".

הנשיא האמריקני התייחס למאבק להחזרת החטופים בציבור הישראלי ואמר כי היה עם משפחות חטופים רבים בחדר הסגלגל. "המשפחות שמחות כל כך, הן לא יכולות לנשום, זה עצוב כי יש לך חטופים חיים וחללים, הם רוצים את הגופות חזרה. יש לנו צוות נהדר שעובד על זה, סטיב וויטקוף, ג'ארד על זה,

עם ישראל רוצה את העסקה, והמשפחות רוצות, חמאס עכשיו אוכל לומר שהם היו "בסדר" נקווה שכך הם יהיו, יש סיכויים טובים לעסקה", הדגיש טראמפ.