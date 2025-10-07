מזג אוויר בימים הקרובים יהיה ללא שינוי ניכר במידות החום. יהיה מעונן ברוב אזורי הארץ ויירדו גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. חלק גדול מאזורי הארץ הטמפ' תרדנה מתחת ל-30 מעלות, מספר שלא היה כבר תקופה ארוכה.
יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולקראת הבוקר יתכן גם לאורך מישור החוף.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. הגשם יפסק אחה"צ.
יום שישי: מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בבוקר עדיין יתכן טפטוף בעיקר לאורך החוף.
יום שבת: בהיר עד מעונן חלקית. עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
