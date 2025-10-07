בזמן שהמשא ומתן נמשך: ארגון הטרור חמאס מקשיח עמדות ומציב דרישות חדשות במו"מ. בין היתר, התעקשות על שחרור אחרון החטופים רק כשצה"ל ייסוג באופן מלא מעזה

ברקע המשך הדיונים על המשא ומתן, משלחת חמאס דרשה היום (שלישי) לקשור בין שחרור החטופים לנסיגת צה"ל מרצועת עזה, כך שהחטוף האחרון ישוחרר כשצה"ל ייסוג באופן מלא מרצועת עזה, כך דווח בערוץ אל ג'זירה.

המקור בחמאס אמר: "שחרור החטוף האחרון חייב להתבצע במקביל לנסיגה האחרונה של כוחות צה"ל. משלחת הארגון מדגישה את הצורך בקבלת ערבויות בין-לאומיות להפסקת אש סופית ולנסיגה מלאה". דרישת ארגון הטרור מנוגדת לעמדת ישראל, שלא מוכנה לנסיגה מוחלטת מרצועת עזה.

במקביל לתדרוך הבכיר בחמאס, ערוץ אל-ע'ד המצרי דיווח: חמאס דבק בערבויות שישראל לא תחזור למלחמה לאחר שחרור החטופים ודרש הפסקה מוחלטת של הלחימה לפני שחרורם.

בנוסף, בחמאס דורשים לשחרר את מרואן ברגותי, אחמד סעדאת, חסן סלאמה, עבאס א-סייד ואסירי עולם נוספים