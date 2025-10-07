דובר צה"ל מסר כעת (שלישי) כי לוחם במילואים מגדוד 7015, חטיבה דרומית ולוחם במילואים מגדס״ר 6408, חטיבת עציוני (6) נפצעו באורח קשה מוקדם יותר היום (ג׳), בקרב בדרום רצועת עזה.
הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם עודכנו.
במהלך החג: 2 לוחמים נפצעו באורח קשה ברצועת עזה. משפחותיהם עודכנו והשניים פונו לקבל טיפול רפואי בבית חולים
