דובר צה"ל מסר כעת (שלישי) כי לוחם במילואים מגדוד 7015, חטיבה דרומית ולוחם במילואים מגדס״ר 6408, חטיבת עציוני (6) נפצעו באורח קשה מוקדם יותר היום (ג׳), בקרב בדרום רצועת עזה.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם עודכנו.