צעדת היובל לשומרון תחגוג 50 שנה להתיישבות היהודית באזור. הצעדה תיערך מחוות אלחי לסבסטיה ותכלול פעילויות, סדנאות והופעות של ביני לנדאו וטוביה בהנחיית ישי לפידות.

חג הסוכות הקרוב צפוי להפוך לחגיגה של טבע, היסטוריה וציונות בלב הארץ – עם צעדת היובל לשומרון, האירוע המרכזי של תיירות שומרון לשנת ה־50 להתיישבות היהודית המחודשת באזור. אלפי מטיילים צפויים לקחת חלק בצעדה, שתשלב הליכה, הופעות ופעילויות חווייתיות לכל המשפחה.

צעדה עם משמעות היסטורית

הצעדה תצא ביום רביעי, 8 באוקטובר, מחוות אלחי ותעבור לאורך 3 קילומטרים דרך עמק שבי שומרון ועד לתחנת הרכבת העתיקה בסבסטיה — אחד מאתרי ההתיישבות הראשונים של גרעין אלון מורה וגוש אמונים, ומקום בירת ממלכת ישראל הקדומה.

לאורך המסלול יתקיימו תחנות פעילות, סדנאות ומתחמי יצירה לילדים, לצד הופעות של הזמר ביני לנדאו וכוכב הילדים טוביה, בהנחיית ישי לפידות. בסיום הצעדה יחכו למשתתפים שאטלים שיחזירו אותם מנקודת הסיום לחניה בחוות אלחי.

יותר מצעדה: חוויה שלמה בשומרון

הצעדה היא רק חלק מאירועים רבים המתוכננים לשבוע סוכות בשומרון: חגיגת אסיף בצפון השומרון עם חנוכת מעיין לזכר סרן ידידיה לב הי"ד, פסטיבל “המרפסת של המדינה” בפדואל, סיורים בגן הלאומי שומרון העתיקה ובחומש המתחדשת, פעילויות במרכז מורשת אלון מורה, סנפלינג במצוקי פרול, ביקורים ביקבי בוטיק וטיולים במעיינות הצוננים של ההרים.

חוויה לכל המשפחה בלב הארץ

צעדת היובל לשומרון מהווה סמל להתחדשות ולחיבור בין ההיסטוריה העתיקה של עם ישראל לבין ההתיישבות המודרנית. מארגני האירוע מדגישים כי מדובר בהזדמנות נדירה לחוות את נופי הארץ כפי שנראו לפני אלפי שנים, תוך שילוב של שמחה, מוסיקה וקהילה.