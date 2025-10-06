גרטה טונברג גורשה מישראל בפעם השנייה לאחר שנעצרה במשט “הסומוד” לעזה. יחד עמה גורשו 171 פעילים ממדינות שונות.

פעילת האקלים שהפכה בשנתיים האחרונות לכוח מוביל בפעילות האנטי-ישראלית באירופה ובעולם, גרטה טונברג, גורשה היום בפעם השנייה משטח ישראל, לאחר שנעצרה כחלק מחסימת המשט בהובלתה לעזה על ידי חיל הים.

על פי הודעת גורמים דיפלומטיים, סך של 171 משתתפים במה שכונה משט סומוד גורשו מישראל למדינות מוצאם, בהן יוון, איטליה, צרפת, אירלנד, שוודיה, פולין, גרמניה, בולגריה, ליטא, אוסטריה, לוקסמבורג, פינלנד, דנמרק, סלובקיה, שווייץ, נורבגיה, בריטניה, סרביה וארצות הברית.

לדברי הגורמים, מדובר ב”פרובוקטורים מתואמים מראש”, שניסו לבצע מהלך יחסי ציבור נגד ישראל תחת כסות הומניטרית. “כל הזכויות החוקיות של המשתתפים נשמרו ויישמרו במלואן,” נמסר. “הטענות שהם מפיצים הן חלק ממסע פייק ניוז מתוזמן מראש.”

טונברג, שבעבר נחשבה לדמות בינלאומית מובילה במאבק האקלים, הפכה בשנים האחרונות לדמות שנויה במחלוקת עקב הצהרותיה נגד ישראל. טונברג הפכה למובילת דעת קהל אנטי-ישראלית שטוענת כנגד זכותה של ישראל להתקיים ומפיצה תאוריות קונספירציה אנטי-ישראליות ויהודיות.