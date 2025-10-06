ראש האופוזיציה יאיר לפיד, וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נפגשו פעם נוספת כחלק ממאמצי התיאום של האופוזיציה לקראת הבחירות.
שורה של גורמי אופוזיציה ביצעו פגישות חוזרות לאורך השבועות האחרונים, ביניהם גם בנט ואייזנקוט, וגם מפגש כולל של ראשי מפלגות האופוזיציה כולל יאיר גולן, אך ממנו נעדרו נפתלי בנט ובני גנץ.
בפגישה משותפת של ראשי האופוזיציה שאורגנה ביש עתיד נוכח היעדרות של בנט וגנץ, הוחלט להקים “פורום קבוע” ולהזמין את השניים לאירועים הבאים. בנוסף, בנט הודיע על אי־נוכחות במפגש הראשון של גוש השינוי בטענה שאזכרה לאביו חפפה במועד הפגישה.
