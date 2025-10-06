במלאת שנתיים לאסון 7 באוקטובר תערוכת “משבר לתקומה”, תיפתח מול מגרש הרכבים השרופים במושב תקומה בעוטף עזה: "מרחב לאומי של זיכרון"

במלאת שנתיים לאסון 7 באוקטובר, מזמינים אתכם המשרד למורשת, החברה הממשלתית לתיירות ומנהלת תקומה לחוויה עוצמתית, אנושית ומלאת תקווה – תערוכת “משבר לתקומה”, שתיפתח מול מגרש הרכבים השרופים במושב תקומה. זו איננה עוד תערוכת צילום או מיזם הנצחה – אלא מרחב לאומי של זיכרון ותקווה, המוקם דווקא מול אחד המקומות הטעונים ביותר מאז אותו יום – מגרש הרכבים השרופים.

המקום, שנצרב בתודעה הקולקטיבית כסמל לאובדן, הופך כעת לזירה של התבוננות, של סיפור ושל חיים חדשים. זו אינה רק הזמנה לצפייה אלא הזמנה לחוויה. חוויה של הדרך הארוכה שעוברת החברה הישראלית מאז: מהשבר – אל ההתעוררות, מן החושך – אל התקומה.

עוד באותו נושא "מקום לגור בו": ההצגה מהעוטף על הבית אחרי ה-7.10 19:12 | קובי פינקלר 1 0 😀 👏

התערוכה בנוייה מארבעה חללים שונים המעבירים חוויה שלמה ועוצמתית: בחלל הראשון מוצגים 25 זוגות תמונות מרהיבות של הצלם זיו קורן – “אז והיום”.

קורן חזר אל המקומות שתיעד באוקטובר 2023, צילם באותה זווית ובאותה שעה, והתוצאה מהפנטת: בין החורבות פורחת תקומה, בין השרוף לנבנה – ניצבת עדות חזקה לחיים שממשיכים.

בין שני הצילומים מתרחש סיפור שלם: המקום שנשרף – קם לתחייה. אותם בתים, אותם עצים, אותם רחובות – והחיים שחוזרים אליהם. התוצאה חזקה ומרגשת: לא רק תיעוד, אלא עדות חיה ליכולת של העם הזה להיבנות מחדש.

בין חושך לאור בחלל השני "יער העדויות" מוצגות 13 עדויות אישיות מרגשות על גבורה, אמונה ותקווה. כולם מספרים, כל אחד בדרכו, על הרגעים ששינו את חייהם, על הכאב ועל הדרך למצוא אור. זהו מקום שקט, אינטימי, שבו המילים מספרות את היום ששינה את כולנו.

מגשר לקשר מיצג מעורר השראה המציג את הרוח הישראלית של ערבות הדדית, חיבור ושותפות מאז אותו יום נורא. גילויי הגבורה והאחדות שהיו חבויים התפרצו החוצה במלוא עוצמתם.

נקודות מפגש החלל האחרון מוקדש לעיבוד חווייתי ורוחני. אחת לשעה מתקיימת בו שיחה מודרכת בהובלת אנשי רוח ומדריכים ממגזרים שונים – יהודים חילונים ודתיים, פדויי שבי ודמויות מוכרות, המזמינים את הקהל לעבור תהליך של התבוננות, חיבור ותקווה.

התערוכה “ממשבר לתקומה” מתאימה למבקרים מגיל 10 ומעלה, ללא תמונות זוועה, ובעדינות הנדרשת ומומלצת למשפחות. הכניסה בעלות סימלית של 10 ₪ בלבד ובהרשמה מראש באתר tkuma.forms-wizard.co..co. אל תחמיצו את ההזדמנות לקחת חלק במסע הלאומי של כולנו – מהשבר – אל התקומה.