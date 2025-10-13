בשכונה של אביה - דוד המלך מגיע לסוכה - חדשות סרוגים
בשכונה של אביה – דוד המלך מגיע לסוכה

בשכונה של אביה – דוד המלך מגיע לסוכה
בשכונה של אביה - דןד המלך
13.10.2025 / 07:30

תכנית סוכות של יה-יה אביה – יוצאת לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לסוכות עם שירים, הפתעות, סיפורים והרבה הרבה אורחים. והפעם: דוד המלך. צפו

תכנית סוכות של יה-יה אביה – יוצאת לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לסוכות עם שירים, הפתעות, סיפורים והרבה הרבה אורחים. צפו

בשכונה של אביה סוכות – דוד המלך מגיע להיות אושפיזין

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

בשכונה של אביה - דוד המלך

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

ולכבוד חג סוכות

בכל יום בחול המועד מחכה לכם פרק חדש ומיוחד מתוך "השכונה של אביה", עם אווירת חג, המון שמחה ותוכן ערכי שיחבר את הילדים למשמעות של סוכות — בצורה חווייתית, מצחיקה ומרגשת! בכל פרק נארח אושפיזין אחר, ונלמד עליו דרך סיפור, יצירה, או הפתעה מפתיעה!

מוזמנים להצטרף ולהפוך את חג הסוכות הזה לחוויה בלתי נשכחת! צפו עכשיו באתר סרוגים.

==

בשכונה של אביה

שחקנים: אביה הרנוי; נעה אברמובסקי; אפי זרסקי; אפרת שטרן, אמיתי המספר.

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.

עיצוב: יולה ינקלביץ.

 

אביה הר נוי
אולפן סרוגים
בשכונה של אביה
דוד המלך
תוכנית ילדים

