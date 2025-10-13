בשכונה של אביה – דוד המלך מגיע לסוכה

תכנית סוכות של יה-יה אביה – יוצאת לדרך! כל הילדים מוזמנים להצטרף למשדר מיוחד, שמח ומרגש לסוכות עם שירים, הפתעות, סיפורים והרבה הרבה אורחים. והפעם: דוד המלך. צפו

בשכונה של אביה סוכות – דוד המלך מגיע להיות אושפיזין בשכונה של אביה - דוד המלך ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל. ולכבוד חג סוכות

בכל יום בחול המועד מחכה לכם פרק חדש ומיוחד מתוך "השכונה של אביה", עם אווירת חג, המון שמחה ותוכן ערכי שיחבר את הילדים למשמעות של סוכות — בצורה חווייתית, מצחיקה ומרגשת! בכל פרק נארח אושפיזין אחר, ונלמד עליו דרך סיפור, יצירה, או הפתעה מפתיעה!

מוזמנים להצטרף ולהפוך את חג הסוכות הזה לחוויה בלתי נשכחת! צפו עכשיו באתר סרוגים.