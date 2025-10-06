נעצר חשוד תושב חיפה בן 53 שריסס במשך חודשים מעל 30 צלבי קרס על מבנים שונים ברחבי העיר, המשטרה תבקש להאריך את מעצרו

נעצר חשוד תושב חיפה בן 53 שריסס במשך חודשים מעל 30 צלבי קרס על מבנים שונים ברחבי העיר. החשוד נעצר לחקירה בסיומה נכלא. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. כך מפרסמת המשטרה היום (שני).

השוטרים ניהלו במהלך החודשים האחרונים חקירה בעקבות סדרת מקרים של ריסוס צלבי קרס על קירות מבנים ורכוש ציבורי ברחבי חיפה. החקירה החלה במאי 2025, לאחר קבלת דיווח אודות ריסוס צלב קרס בשכונת שער העלייה בעיר.

עם הזמן, נרשמו למעלה מ־30 מקרים דומים ברחבי חיפה ובמרחב כרמל הוקם צוות חקירה מיוחד ביחידת יל״פ כרמל לטיפול ממוקד בתופעה. חוקרי היחידה ביצעו פעולות חקירה, לרבות איסוף ראיות, ניתוח מצלמות אבטחה עד שאיתרו את זהותו של החשוד סמוך לריסוס בזמן אמת – תושב חיפה בן 53. החשוד נעצר לחקירה בסיומה נכלא. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.