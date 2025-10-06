המשבר של מקרון ממשיך: ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו שמונה לפני חודש הודיע לנשיא על התפטרותו והעמיק את המשבר הפוליטי

המשבר של מקרון ממשיך: ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו שמונה לפני חודש הודיע לנשיא על התפטרותו. המהלך הזה רק מעמיק את המשבר הפוליטי במדינה, שכבר חודשים סובלת מחוסר יציבות חמור.

הקבינט החדש, שמקרון חשף בשעות הערב המאוחרות של אתמול זכה לביקורת חריפה מכל קצוות הספקטרום הפוליטי. כמעט שלא היו שינויים בהרכב, מה שרק הגביר את הזעם בקרב מפלגות האופוזיציה, שטוענות כי הנשיא מתעלם מהשבריריות של הפרלמנט המפולג.

עוד באותו נושא בדרך לכלא: מאסר לנשיא צרפת שקיבל סכומי עתק ממדינה ערבית 14:51 | יאיר אמר 5 0 😀 👏

לקורנו, שמונה לתפקיד לפני כמעט חודש, ניסה לבנות תמיכה חוצת-מפלגות בפרלמנט המפולג קשות, אך נכשל נחרצות.הוא היה ראש הממשלה השביעי של מקרון, ומונה ב-9 בספטמבר על רקע משבר פוליטי עמוק – אחרי שהקודם לו, פרנסואה באירו, הודח בצורה דרמטית בגלל הצעת תקציב.

המצב בצרפת מזכיר את האי-יציבות ששוררת במדינות אירופה רבות, שם הממשלות מתחלפות כמו כפפות בגלל חוסר קונצנזוס. האם זה סימן למשהו גדול יותר באיחוד האירופי? נראה שהתשובה תגיע בקרוב, אבל בינתיים, הפוליטיקה הצרפתית נתקעת במבוי סתום. נמשיך לעקוב.