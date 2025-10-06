הזמר קובי פרץ חותם על שותפות עם חברת טעינה לרכבים חשמליים בעסק שמוערך בכמיליארד שקלים. מדובר בצעד מפתיע ויוצא דופן שמרחיב את פעילותו לעולם העסקים

הזמר קובי פרץ, שבשנים האחרונות בעיקר הופיע על במות ושיחרר אלבומים, מצהיר כעת על כיוון חדש בקריירה שלו; כניסה לתחום האנרגיה החשמלית.

כפי שפורסם באתר 'וואלה', פרץ חתם על שותפות עם חברת Easy Charge, העוסקת בתחום טעינת רכבים חשמליים, והשותפות הצפויה מוערכת בכמיליארד שקל.

לדברי פרץ, עולמות הרכב תמיד ריתקו אותו, והוא רואה במהלך החדש הזדמנות אמיתית להשפיע בשוק העתיד. בשיחה עם גורמים בקבוצה הוא הדגיש שזו השקעה עם משמעות; לא רק עסקית אלא גם חזון לתחום המתפתח במהירות בעולם.

מאור סבן, מייסד החברה, אמר כי הם רואים בשותפות הזו מהפכה טכנולוגית בישראל שתשפר את חוויית הנהיגה של אלפי משתמשים.