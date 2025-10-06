מהדורת חדשות 12 רשמה אמש 14.9 אחוזי צפייה והובילה את טבלת החדשות. במקום השני נמצאת מהדורת חדשות ערוץ 14 עם 7.1 אחוזי צפייה. אחריה חדשות 13 עם 5.6 אחוזים, חדשות כאן עם 2.8 אחוזים, וחדשות i24 עם 0.6 אחוזים בלבד.
בתחום הפריים טיים, התוכנית מאסטר שף ששודרה בקשת 12 השיגה 14.7 אחוזי צפייה. הפטריוטים של ערוץ 14 רשמה 7.3 אחוזים. התוכנית מה קרה לצה"ל ששודרה ברשת קיבלה 6.3 אחוזים, והתוכנית המרדף של כאן השיגה 4.7 אחוזים.
ברצועת הלילה התוכנית אברי ושרקי בקשת 12 המשיכה את המגמה עם 9.2 אחוזים. חדשות הלילה בערוץ 14 רשמה 3 אחוזים, הצינור של רשת קיבל גם הוא 3 אחוזים, וחדשות הלילה של כאן סיימו את הרצועה עם 2.3 אחוזים.
ראוי לציין כי הנתונים משקפים צפייה בטלוויזיה בלבד, בשידור חי, ואינם כוללים צפייה בדיגיטל או בצפייה חוזרת.
שפוי אחד
מי רואה את ערוץ הליקוק מלבד קומץ קיצוניים?09:55 06.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
