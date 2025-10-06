מנהיגי הציבורי החרדי מפרסמים הבוקר מכתב בו הם מביעים דאגה מתופעה ההולכת ורווחת במגזר החרדי, במסגרתה נערכות הופעות לנשים ולגברים

מנהיגי הציבורי החרדי מפרסמים הבוקר מכתב בו הם מביעים דאגה מתופעה ההולכת ורווחת במגזר החרדי, במסגרתה נערכות הופעות לנשים ולגברים, על אף שישנה הפרדה בין המינים.

במכתב שפורסם הבוקר בעיתונות החרדית, נכתב, בין היתר: "כבר עוררו גדולי ישראל על אירועי זמר למיניהם שאין רוח חכמים נוחה מהם. אך כעת כאבנו לשמוע על שמקיימים אירועי זמר משותפים לבנים ולבנות, ואף אם נעשים בהפרדה בוודאי אסור לבן תורה ובת בית יעקב להשתתף באירוע שכזה הן לבנים והן לבנות".

הרבנים מבהירים כי "זוהי פרצה חמורה ביותר בקדושת ישראל שמוטל על כל ירא השם לגודרה ואחריתה מי ישורנה. והדבר ברור ופשוט כי בן ישיבה או בת סמינר ההולכת למקום שכזה מרחיקים את עצמם מהשיוך לנחלת עבדי השם בישיבות ובסמינרים".

"הבקשה שטוחה בפני הגאונים ראשי הישיבות והרבנים מנהלי הסמינרים לעורר על החיזוק הנדרש בזה ושאין להקל ראש או לוותר בעניין חמור זה. לטוב לנו כל הימים", לשון המכתב.