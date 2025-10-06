מנהיגי הציבורי החרדי מפרסמים הבוקר מכתב בו הם מביעים דאגה מתופעה ההולכת ורווחת במגזר החרדי, במסגרתה נערכות הופעות לנשים ולגברים, על אף שישנה הפרדה בין המינים.
במכתב שפורסם הבוקר בעיתונות החרדית, נכתב, בין היתר: "כבר עוררו גדולי ישראל על אירועי זמר למיניהם שאין רוח חכמים נוחה מהם. אך כעת כאבנו לשמוע על שמקיימים אירועי זמר משותפים לבנים ולבנות, ואף אם נעשים בהפרדה בוודאי אסור לבן תורה ובת בית יעקב להשתתף באירוע שכזה הן לבנים והן לבנות".
הרבנים מבהירים כי "זוהי פרצה חמורה ביותר בקדושת ישראל שמוטל על כל ירא השם לגודרה ואחריתה מי ישורנה. והדבר ברור ופשוט כי בן ישיבה או בת סמינר ההולכת למקום שכזה מרחיקים את עצמם מהשיוך לנחלת עבדי השם בישיבות ובסמינרים".
"הבקשה שטוחה בפני הגאונים ראשי הישיבות והרבנים מנהלי הסמינרים לעורר על החיזוק הנדרש בזה ושאין להקל ראש או לוותר בעניין חמור זה. לטוב לנו כל הימים", לשון המכתב.
מה דעתך בנושא?
רב מנחם
אז שייהנו. מה הבעיה נשים וגברין ביחד? זו דאך הטבע.09:33 06.10.2025
נתנאל דוכברסקי
הופעות לנשים וגברים זה מצויין. כך הרווקות יוכלו לצפות בחתנים, והרווקים יוכלו לראות כלות עתידיות. זה מה שמביא לשידוכין בעמך ישראל.09:41 06.10.2025
פאלוס השישי
ברור הרבנים החרדים רועדות להם הביצים המסריחות שלהם מכל איבוד שליטה על צאן מרעיתים נגד קידמה נגד השכלה אומר לרבנים גיי קאקן09:38 06.10.2025
משפיע רוחני בישיבות הקודש
רעיון מבורך של איחוד כוחות בין גברים ונשים ראוי להרחיב את התופעה לשאר תחומי החיים כמו מופעים שמחות ועוד... למשל מי אמר שמקווה צריך להיות בהפרדה10:24 06.10.2025
