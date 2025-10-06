דובר צה"ל מסר הבוקר כי מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת פיקוד הדרום ושירות הביטחון הכללי, תקפו וחיסלו חוליית מחבלים חמושה במטענים ובמרגמות. החוליה שחוסלה פעלה לתכנון מתווים לביצוע פיגועים נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב העיר עזה.
עוד נמסר כי חוליית מחבלים נוספת שיגרה פצצת מרגמה לעבר כוחות צה"ל, וכתוצאה מהירי נפצע לוחם צה"ל באורח קל. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בפעולה מהירה לסגירת מעגל, מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת חטיבה 214, תקפו וחיסלו את המחבלים שביצעו את הירי והיוו איום מיידי על כוחות צה״ל בשטח.
בהמשך, כוחות צה"ל זיהו חוליית מחבלים נוספת שירתה טיל נגד טנקים לעבר כלים הנדסיים של אוגדה 98. לא היו נפגעים לכוחותינו.
לאחר הזיהוי, מטוסי קרב, בהכוונת מכלול האש של חטיבה 188, תקפו את המבנה שממנו בוצע הירי. המבנה הושמד בתקיפה מדויקת.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים