סֻכּוֹת הוא חג מקראי הנחוג במשך שבעה ימים, בין ט"ו לכ"א בתשרי, ובו מצווה כל יהודי לשבת בסוכה. יום החג הראשון הוא יום טוב, ואחריו שישה ימי חול המועד. זמני כניסת החג ויציאת החג

סוכות הוא החג השלישי מבין שלושת הרגלים המופיעים בתורה, כלומר שבני ישראל היו עולים בחג הסוכות לירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים. סוכות הוא החג היחיד ביהדות שאין לו מאפייני אוכל משלו, אם כי מקובל להרבות בו באכילת פירות שנשתבחה בהם הארץ.

מיד בסיום חג הסוכות, בכ"ב בתשרי, נחוג שמיני עצרת שהוא חג נפרד העומד בפני עצמו והמצוות המיוחדות של חג הסוכות (הסוכה, נטילת לולב וכו') אינן חלות בו. בארץ ישראל חל במקביל ליום שמיני עצרת גם חג מדרבנן בשם שמחת תורה, שאף הוא נפרד משני החגים הקודמים.

זמני כניסת ויציאת שבת וחג סוכות

ירושלים

כניסת החג: 17:42. יציאת החג: 18:53

תל אביב

כניסת החג: 17:58. יציאת החג: 18:55

באר שבע

כניסת החג: 18:00. יציאת החג: 18:55

חיפה

כניסת החג: 17:50. יציאת החג: 18:54

מודיעין

כניסת החג: 18:01 יציאת החג: 18:54

פתח תקווה

כניסת החג: 17:39. יציאת החג: 18:54

בית שמש

כניסת החג: 17:48. יציאת החג: 18:54

אילת

כניסת החג: 17:49 יציאת החג: 18:54

צפת

כניסת החג: 17:51 יציאת החג: 18:52