פעילה במשט הפרו-פלסטיני של גרטה טונברג, שהועברה להחזקה בכלא קציעות לאחר חסימת המשט על ידי כוחות חיל הים, תקפה סוהרת בכלא, ומוחזקת במעצר לאחר שנשכה את הסוהרת.
על פי דיווחו של הכתב אלמוג בוקר מחדשות N12, פעילה במשט האנטי-ישראלי שהועברה להחזקה בכלא קציאות לאחר יירוט המשט על ידי חיל הים, תקפה באופן חמור סוהרת בשירות בתי הסוהר.
על פי הדיווח, הפעילה תקפה את הסוהרת ונשכה אותה. כעת בניגוד לשאר הפעילים שעוברים תהליך העברה בתיאום משרד החוץ עם מדינות המקור. פעילה זו מוחזקת במעצר בעקבות התקיפה.
לא ברור אם יוגש כנגדה כתב אישום, ואם יבוצע ניסיון להעמידה לדין במקום לגרשה חזרה אל מדינתה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים