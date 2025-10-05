ארגון הטרור חמאס מכחיש את הדיווחים על כך שהוא החל להיערך לעסקה, למסור את שמות החטופים החיים והמתים לישראל ועוד

אחרי הדיווחים באתרים הערביים על כך שחמאס העביר למתווכות רשימה של החטופים החללים והחיים וכי הוא התחיל לאתר את החטופים – ארגון הטרור חמאס יוצא כעת (ראשון) בהכחשה מוחלטת.

עוד הכחיש ארגון הטרור את הסכמתו למסור את הנשק. מנגד, ההכחשה אינה ברורה, מאחר שגורם בכיר בחמאס הוא זה שמסר את הפרטים החדשים על ההתקדמות לעסקה.

אותו גורם מסר בהקשר זה, כי המתווכים וגורמים אמריקאיים הביעו גמישות גדולה יותר בכל הקשור לשחרורן של הגופות, בעוד הם ממשיכים להתעקש על דד ליין 72 השעות של טראמפ בכל הקשור לשחרור החטופים החיים.

בנוסף לכך, אותו בכיר בארגון הטרור מסר כי התקבלו ערבויות כי הנסיגה הנוכחית של צה"ל אל קווי 55% מהרצועה תהיה קבועה, וכי ניתנו ערבויות לכך. אך כי בתמורה, הביע חמאס מוכנות להתפרק מנשקו כחלק מהעסקה לסיום המלחמה.