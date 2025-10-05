ראש הממשלה נתניהו סיפק ראיון צונן בעניין עסקת החטופים לתקשורת הזרה, אך התחייב כי סירוב מצד חמאס יביא למכות קשות כנגד ארגון הטרור

ראש הממשלה נתניהו התראיין לתקשורת הזרה, ושפך מים צוננים על ההתלהבות הרותחת לעסקת חטופים. אך באותה נשימה התחייב ראש הממשלה כי במידה והעסקה לא תתממש, חמאס יישא בתוצאות.

בראיון שסיפק ראש הממשלה לרשת החדשות האירופאית, EuroNews, סיפק נתניהו תשובה מהוססת יחסית לגבי הסיכויים להשלמת עסקת החטופים תחת יוזמת טראמפ: "לא יכול להבטיח שזה יתממש, אני מאמין שזה אפשרי, אני מקווה שזה יצא לפועל".

אך באותה נשימה, הזהיר ראש הממשלה נתניהו את חמאס, כי במידה ויסרבו לעסקה המונחת כעת בפניהם, יישאו במחיר צבאי כבד ביותר שתגבה ישראל יחד עם תמיכה אמריקאית מוחצת: "אם זה לא יקרה, יש תמיכה מלאה מטראמפ לפעול בעוצמה כנגד חמאס".

לבסוף הסביר נתניהו כי הוא: "מקווה שאפשר לסיים את זה בדרך הקלה ולא בדרך הקשה".