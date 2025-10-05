לאחר הודעת חמאס כי ארגון הטרור מתחיל לרכז את החטופים החיים והמתים לצורך החזרתם לישראל – בכיר חמאס חושף כי ישראל יודעת בדיוק כמה חיים וכמה מתים

ברקע הדיווחים על כך שחמאס טרם מסר את תשובתו החיובית אך מאותת לכך, מקור בחמאס מסר היום (ראשון) לערוץ אלחדת' כי: "ישראל יודעת בדיוק כמה חטופים חיים ומתים יש בידינו".

עוד הוא אמר כי "גורמי הנהגת חמאס יוכלו לעזוב את הרצועה אם ירצו בכך – ארה"ב תערוב שהם לא ייפגעו אם יחליטו לעזוב את הרצועה".

במקביל, גורם בכיר אחר בחמאס מסר פרטים נוספים על ההתקדמות לעסקה וטען כי ארגון הטרור החל במלאכת איתור וריכוז החטופים, הנרצחים והחיים לקראת השלבים הבאים במשא ומתן עם ישראל ולקראת תחילת שחרורם בעתיד הנראה לעין.

גורם בכיר בחמאס, הנמצא בקשר עם העיתון אל ערביה האמירתי, חושף כי ארגון הטרור החל במאמצים לאיתור חטופים, חללים וחיים, וריכוזם לקראת התקדמות המגעים לעסקה ולקראת תחילת הסכמות על שחרורם.

אותו גורם מסר בהקשר זה, כי המתווכים וגורמים אמריקאיים הביעו גמישות גדולה יותר בכל הקשור לשחרורן של הגופות, בעוד הם ממשיכים להתעקש על דד ליין 72 השעות של טראמפ בכל הקשור לשחרור החטופים החיים.

עוד באותו נושא טראמפ חושף: זעם בעקבות התקיפה בקטאר הביא לעסקה 18:33 | יאיר אמר

בנוסף, למרות אזהרת טראמפ כי על חמאס להשיב להסכם בחיובי בהקדם, חמאס הציב דרישה חדשה. על פי הדיווח בערוץ א-שרק הסעודי, חמאס ידרוש מחר הפסקת אש מוחלטת במהלך כל ימי המשא ומתן, ונסיגה ישראלית מהעיר עזה.