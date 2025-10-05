נתניהו וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ שוחחו על עסקת טראמפ לשחרור החטופים וקראו להגביר לחץ על חמאס. מרץ הביע תמיכה בישראל, ונתניהו הדגיש: "נשיב את כל החטופים".

ראש הממשלה נתניה שוחח הערב עם קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ. השניים שוחחו על רקע עסקת טראמפ לשחרור החטופים והמגעים לסיום המלחמה. מרץ ונתניהו קראו להפעיל לחץ מוגבר על חמאס, על מנת להביא לשחרור כלל החטופים בהקדם.

בשיחה הדגישו שני המנהיגים את הצורך להפעיל לחץ מוגבר על חמאס על מנת להביא לשחרור כלל החטופים בהקדם האפשרי. מרץ הביע את תמיכתה המלאה של גרמניה בישראל, והבהיר כי הקהילה הבינלאומית צריכה להתייצב באופן חד וברור נגד הטרור של חמאס.

עוד באותו נושא טראמפ: אם חמאס לא יוותר על השלטון הוא יושמד 16:17 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

נתניהו הודה למרץ על עמידתה האיתנה של גרמניה לצד ישראל, ואמר:

"נמשיך לפעול בנחישות עד להשגת כל מטרות המלחמה, ובכללן השבת כל החטופים והבטחת ביטחון ישראל".

השניים סיכמו להמשיך בתיאום הדוק בין ירושלים וברלין סביב יוזמת טראמפ והמאמצים הבינלאומיים לקדם הסדר אזורי שיבטיח יציבות וביטחון לאורך זמן.