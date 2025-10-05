הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים סיור שטח היום (ראשון) בנקודה המערבית ביותר במסדרון נצרים וקיים תרגיל פתע המדמה התקפה למוצב של הכוחות.
הרמטכ"ל לחיילים ולמפקדים: "לפני שנתיים חווינו את האירוע הקשה ביותר בתולדותינו – אנחנו לא מתכוונים לחזור לימים של לפני השבעה באוקטובר, אנחנו משנים מציאות בכל רחבי המזרח התיכון ובכל הגזרות – אנחנו לא מכילים. אנחנו התקפיים, משמידים אויב בהתהוותו, בכל זירה".
״המערכה לא תמה, עלינו להמשיך להיות דרוכים וערוכים בהגנה, ולהיערך לחידוש לחימה בכל עת. במידה וישוחררו החטופים, זה יהיה הישג משמעותי ומימוש מטרת מלחמה – והוא בזכותכם".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים