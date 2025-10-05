הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים סיור שטח בנקודה המערבית ביותר במסדרון נצרים וקיים תרגיל פתע המדמה התקפה למוצב כוחותינו

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים סיור שטח היום (ראשון) בנקודה המערבית ביותר במסדרון נצרים וקיים תרגיל פתע המדמה התקפה למוצב של הכוחות.

הרמטכ"ל לחיילים ולמפקדים: "לפני שנתיים חווינו את האירוע הקשה ביותר בתולדותינו – אנחנו לא מתכוונים לחזור לימים של לפני השבעה באוקטובר, אנחנו משנים מציאות בכל רחבי המזרח התיכון ובכל הגזרות – אנחנו לא מכילים. אנחנו התקפיים, משמידים אויב בהתהוותו, בכל זירה".

עוד באותו נושא הרמטכ"ל ברצועת עזה: "אסור לזלזל באויב, צריך סבלנות מברזל" 19:14 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

״המערכה לא תמה, עלינו להמשיך להיות דרוכים וערוכים בהגנה, ולהיערך לחידוש לחימה בכל עת. במידה וישוחררו החטופים, זה יהיה הישג משמעותי ומימוש מטרת מלחמה – והוא בזכותכם".