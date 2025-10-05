אוגדה 210 פועלת בדרום סוריה: מבצעים ממוקדים להשמדת תשתיות טרור, איתור אמצעי לחימה ועצרו עשרות חשודים

כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 210 פעלו בחודשיים האחרונים במשימת הגנה במרחב דרום סוריה.

במסגרת משימתם, כוחות החטיבה השלימו עשרות מבצעים ממוקדים במרחב, ביניהם מבצעים למעצר חשודים בפעילויות טרור ומבצעים לאיתור והחרמת אמצעי לחימה, על מנת להבטיח את ההגנה על אזרחי מדינת ישראל ורמת הגולן בפרט.

כוחות אוגדה 210 ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל ותושבי רמת הגולן בפרט.