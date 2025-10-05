לקראת סוכות ושמחת תורה ובעקבות הפיגוע במנצ'סטר המועצה לביטחון לאומי (המל"ל) מחדדת נהלים לטסים לחו"ל. בין הנהלים הצנעת סממנים ישראלים.

הרשימה המלאה לטסים לחו"ל

"א. להכיר באופן כללי את מדינת היעד אליה נוסעים: הרכב אוכלוסייה, מצב ביטחוני, משטר.

ב. להימנע מהחצנת סממנים ישראלים ויהודים

ג. להימנע משיח בעברית במקומות ציבוריים.

ד. להימנע מהשתתפות באירועים רבי משתתפים שאינם מאובטחים.

ה. להימנע מנסיעה לאתרים מבודדים ללא נוכחות גורמי ביטחון.

ו. להצטייד מראש במספרי התקשרות עם גורמי הביטחון המקומיים.

ז. שמירה על ערנות בעת שהייה ביעד, שימת לב למתרחש סביבכם.

ח. להתרחק מהפגנות ומחאות.

ט. להימנע מלקיים שיח אודות שירות במערכות הביטחון של ישראל עם גורמים שאינם מוכרים. כמו כן, ממליצים להצניע/לחסום/להסיר תכנים המעידים על שירות במערכות הביטחון, לרבות צה"ל, מחשבונות ברשתות החברתיות.

המל"ל הוסיפו: "אנו מבקשים לחדד ביתר שאת את הסיכון בפרסום/שיתוף תכנים באופן נרחב ברשתות חברתיות (פייסבוק, טלגרם, ווטסאפ, אינטסגרם, טיק טוק וכו') המעידים על שייכות/פעילות בכוחות הביטחון של ישראל (סדיר, מילואים, קבע וכו'). פרסומים אלה מגבירים את הסיכון כי הגורם שפרסם את התוכן או לחלופין מופיע בו, יסומן על ידי גורמים שונים כיעד לפגיעה"

"לכן , אנו ממליצים שלא להעלות לרשתות חברתיות, בשום צורה, תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון, פעילות מבצעית או תכנים דומים, כמו גם מיקומים בזמן אמת. כמו כן, אנו מחדדים בפני הציבור את הסכנות במתווי שיטוי וחטיפה. נדרש לגלות ערנות כלפי פניות חדשות מצד גורמים שאינם מוכרים, בדגש על התווך הרשתי ואנשי עסקים שעיקר פעילותם בחו"ל".