הנשיא טראמפ חשף ברשתות החברתיות כי התקיפה הישראלית בקטאר, היא זו שהניעה את המחט, גם באה"ב וגם בעולם הערבי, כך שוהפעל מכבש לחצים על ישראל ועל הנהגת חמאס בניסיון להביא לעסקת חטופים

נשיא ארצות הברית שיתף ברשתות החברתיות מאמר מערכת, במאמר נחשף כי זעם והלם בבית הלבן אחרי התקיפה הישראלית בקטאר כנגד בכירי חמאס, הובילה לשינוי עמדה בממשל טראמפ וללחץ ערבי משמעותי על חמאס במקביל ללחץ אמריקאי על ישראל שהובילו לעסקת החטופים העכשווית.

אחרי מספר ימים קדחתניים בחזית שחרור החטופים וסיום המלחמה, הנשיא טראמפ חושף את הסיבה לשינוי הדרמטי במדיניות הממשל. הנשיא שיתף ברשתות החברתיות מאמר מערכת של הניו יורק טיימס, בו נטען כי זעם ובהלה סביב התקיפה הישראלית בקטאר הוא שהוביל לשינוי הדרמטי במשר ומתן ובעמדה האמריקאית.

על פי דיווח המאמר, הנשיא טראמפ וצוותו הקרוב, זעמו על התקיפה בקטאר וגם הנהגת העולם הערבי הוכתה בהלם אחריה, שהפך מהר מאוד למוטיבציה כוללת לסיום המלחמה. על פי המאמר בסביבת הנשיא טראמפ ראו תחילה בתקיפה חצייה של קווים אדומים בין ישראל ובעלת ברית נוספת של ארה"ב באזור.

עוד באותו נושא איש השמאל מצהיר: אם זה יקרה, אצביע לליכוד 16:27 | חדשות סרוגים 2 1 ❤️

בנוסף, רף הלחץ בבירות העולם הערבי עלה פלאים בעקבות ניסיון החיסול בשטח מדינה שחיה תחת מטריית הגנה אמריקאית. שני אלמנטים אלה התגבשו לשני מסלולי לחץ מקבילים. ממשל טראמפ לחץ על נתניהו וסביבתו לקבל מסגרת כוללת לסיום המלחמה ושחרור החטופים.

בעוד הקטארים והנהגת המדיניות הערביות הפעילו מכבש לחצים חסר תקדים על חמאס, בעקבות הפאניקה בדוחא ובירות נוספות במזרח התיכון אחרי המתקפה.