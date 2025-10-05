חיילים בעזה גילו כי קיבלו אתרוגים פסולים במארזי חג הסוכות. בצה"ל מבהירים כי התקלה נגרמה באחסון על ידי ספק חיצוני והרבנות החליפה את האתרוגים

חיילי צה"ל הלוחמים ברצועת עזה גילו במהלך היום כי במארזים הצבאיים שחולקו להם לקראת חג הסוכות, צורפו אתרוגים שנמצאו פסולים. כך דיווח הערב הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש.

מדובר צה"ל אישרו כי אכן חולקו אתרוגים פגומים, והסבירו כי התקלה נגרמה ככל הנראה כתוצאה מתנאי אחסון לקויים שנעשו על ידי ספק חיצוני.

לדברי צה"ל, כלל האתרוגים נבדקו מראש על ידי הרבנות הצבאית ונמצאו כשרים, אך נפגעו בתקופה שבה אוחסנו מחוץ לצה"ל עד לחלוקתם.

לאור הגילוי, הרבנות הצבאית פעלה בשעות האחרונות להחליף את האתרוגים הפגומים באתרוגים אחרים כשרים, במטרה לוודא שכל חייל יוכל לקיים את מצוות ארבעת המינים כהלכתה.

בתגובת דובר צה"ל נמסר: "כלל האתרוגים המסופקים ליחידות צה"ל נבדקו בקפידה על ידי אנשי הרבנות הצבאית ונמצאו כשרים. לאחר הבדיקה אוחסנו האתרוגים אצל ספק חיצוני עד לחלוקתם ליחידות צה"ל. ככל הנראה נגרמה תקלה טכנית בתנאי האחסון, שגרמה לפגיעה בכשרותם של חלק מהאתרוגים אשר נופקו ליחידות צה"ל. הרבנות הצבאית פעלה במהלך היום במהירות כדי שהאתרוגים הפגומים יוחלפו באתרוגים כשרים, כדי להבטיח שכל חיילי צה"ל יוכלו לקיים את מצוות ארבעת המינים כהלכתה".