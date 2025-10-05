מזג אוויר בימים הקרובים יהיה נוח. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הגשם יתפשט ויירד במספר איזורים.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.
יום שלישי: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. משעות אחה"צ יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמהלך הלילה הגשמים יתפשטו גם לאורך מישור החוף.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה בטמפרטורות. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה.
