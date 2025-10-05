שני ילדים נכוו בשריפה שפרצה במכולה לאחסון מוצרים לסוכה ביישוב עמיחי שבבנימין אמם נחבלה כשניסתה לסייע להם, הילד הקטן פונה לבית החולים

שני ילדים נכוו בשריפה שפרצה היום במכולה לאחסון מוצרים לסוכה ביישוב עמיחי שבבנימין אמם נחבלה כשניסתה לסייע להם.

לוחמי האש ממרחב בנימין הוזנקו לפני זמן קצר לשריפה שפרצה במכולה לאחסון מוצרים לסוכות בעמיחי. לוחמי האש שהגיעו למקום הבחינו במכולה שבערה, וביצעו במקום פעולות לסריקה וזיכוי הזירה.

עוד באותו נושא שריפה פרצה סמוך לאריאל: מטוסי כיבוי הוזנקו. צפו 16:42 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

שני ילדים, אשר הקטן שבהם כבן- 3 נכווה ופונה לטיפול רפואי בבית החולים, יחד עם אמו אשר נחבלה כאשר מעדה בדרכה לסייע לו.

אחיו הגדול של הילד, קיבל טיפול רפואי במקום. נפתחה חקירה לבחינת נסיבות פרוץ השריפה.