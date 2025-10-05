עוד בטרם ידוע האם ההסכם ייסגר, חמאס מציב דרישה חדשה. על פי הדיווח היום (ראשון) בערוץ א-שרק הסעודי, חמאס ידרוש מחר הפסקת אש מוחלטת במהלך כל ימי המשא ומתן, ונסיגה ישראלית מהעיר עזה.

בנוסף, חמאס כבר הביע התעקשויות על סעיפים נוספים, כמו למשל הטענה כי הוא לא יצליח לשחרר את כל החטופים תוך 72 שעות.

מוקדם יותר היום ולאחר שלא מעט מומחים הזהירו ואמרו כי חמאס לא יסכים לקבל את תנאי העסקה כפי שהם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר ל-CNN כי אם חמאס לא יוותר על השלטון ברצועה הוא יושמד לחלוטין. בנוסף הוא אמר שראש הממשלה בנימין נתניהו מחויב להסכם.

מוקדם יותר מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, להתקדמות במגעים בין ישראל לחמאס ואמר כי ארצות הברית פועלת לסיום ההיבטים הטכניים של ההסכם.

“נערכות פגישות לגבי ההסכם בין חמאס לישראל – אני מקווה שהעניינים הטכניים יסתיימו במהירות,” אמר רוביו. לדבריו, ההסכם המתגבש איננו סוף המערכה, אלא שלב נוסף בדרך להסדר רחב יותר: “ההסכם הוא עדיין לא סיום המלחמה, נדרשת עוד עבודה. אי אפשר לייסד ממשלה ברצועת עזה שאינה חמאס בתוך שלושה ימים.”