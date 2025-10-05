לאחר אזהרת טראמפ כי אם חמאס לא יוותר על השלטון ברצועה הוא יושמד – חמאס מאגף מצד אחר ומציב תנאים חדשים לישראל

עוד בטרם ידוע האם ההסכם ייסגר, חמאס מציב דרישה חדשה. על פי הדיווח היום (ראשון) בערוץ א-שרק הסעודי, חמאס ידרוש מחר הפסקת אש מוחלטת במהלך כל ימי המשא ומתן, ונסיגה ישראלית מהעיר עזה.

בנוסף, חמאס כבר הביע התעקשויות על סעיפים נוספים, כמו למשל הטענה כי הוא לא יצליח לשחרר את כל החטופים תוך 72 שעות.

מוקדם יותר היום ולאחר שלא מעט מומחים הזהירו ואמרו כי חמאס לא יסכים לקבל את תנאי העסקה כפי שהם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר ל-CNN כי אם חמאס לא יוותר על השלטון ברצועה הוא יושמד לחלוטין. בנוסף הוא אמר שראש הממשלה בנימין נתניהו מחויב להסכם.

מוקדם יותר מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, להתקדמות במגעים בין ישראל לחמאס ואמר כי ארצות הברית פועלת לסיום ההיבטים הטכניים של ההסכם.

