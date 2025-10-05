עוד בטרם ידוע האם ההסכם ייסגר, חמאס מציב דרישה חדשה. על פי הדיווח היום (ראשון) בערוץ א-שרק הסעודי, חמאס ידרוש מחר הפסקת אש מוחלטת במהלך כל ימי המשא ומתן, ונסיגה ישראלית מהעיר עזה.
בנוסף, חמאס כבר הביע התעקשויות על סעיפים נוספים, כמו למשל הטענה כי הוא לא יצליח לשחרר את כל החטופים תוך 72 שעות.
מוקדם יותר היום ולאחר שלא מעט מומחים הזהירו ואמרו כי חמאס לא יסכים לקבל את תנאי העסקה כפי שהם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר ל-CNN כי אם חמאס לא יוותר על השלטון ברצועה הוא יושמד לחלוטין. בנוסף הוא אמר שראש הממשלה בנימין נתניהו מחויב להסכם.
מוקדם יותר מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, להתקדמות במגעים בין ישראל לחמאס ואמר כי ארצות הברית פועלת לסיום ההיבטים הטכניים של ההסכם.
מה דעתך בנושא?
אבי גולדי
יש לקבל את התנאי הזה.17:57 05.10.2025
איציק
הקפלנים אשמים זה מה שקורה שממשיכים להפגין נותנים לחמס כוח לדרוש עוד דברים17:59 05.10.2025
איילת דניאל
המה צפוי, הרי ברור שיבקשו עוד דברים בתמורה. לא חשבתי אחרת. הם רואים את טבעת החנק סביבם, ויעשו הכל כדי למשוך זמן. שום נסיגה ושום עצירה. שישחררו את החטופים אחרכ נדבר. ארגון טרור? שלום אמר טראמפ? חחח ממש לא!!המשך 17:58 05.10.2025
