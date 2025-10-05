פיקוד העורף קורא לציבור להיערך מראש בעת אירוח בחג, להוריד את היישומון, לזהות מרחב מוגן, להכיר את זמן ההתגוננות ולדעת מה לעשות בעת התרעה ברכב

עם פתיחת חגי תשרי והיציאה לביקורים אצל משפחה וחברים ברחבי הארץ, פיקוד העורף מפרסם הנחיות לציבור שיבלו את החג מחוץ לביתם. ההנחיות מיועדות לסייע בהיערכות מוקדמת למקרה של התרעת חירום או הסלמה ביטחונית.

על פי ההנחיות שפורסמו:

יש להוריד את יישומון פיקוד העורף לקבלת התרעות והתראות בזמן אמת

לקבלת התרעות והתראות בזמן אמת יש לבדוק היכן נמצא המרחב המוגן במקום האירוח

במקום האירוח חשוב לדעת מהו זמן ההתגוננות באותו אזור

באותו אזור יש לברר מהן ההנחיות במקרה של התרעה בזמן נסיעה ברכב

בפיקוד העורף מדגישים כי גם באירוח מחוץ לבית, האחריות האישית להכרת ההנחיות ולתפקוד נכון בשעת חירום חשובה ונחוצה.

ההנחיות פורסמו במסגרת מערך ההסברה של פיקוד העורף לרגל החגים, במטרה להגביר את המוכנות של הציבור ברחבי הארץ, גם באזורים המרוחקים ממרכזי הערים.