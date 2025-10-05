הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו אמר היום (ראשון) בראיון בגלי ישראל כי "מספר בכירים בשב"כ עומדים להתפטר בעקבות מינוי זיני – כל אחד כזה שמתפטר מפחד ממה שהולכים לגלות עליו".

עוד הוא הוסיף: "אתה רואה את שלושת הכושלים ראשי השב"כ לשעבר, עמי איילון, כרמי גילון ונדב ארגמן שעותרים לבג"ץ נגד המינוי. ואני תוהה ממה אתם כל כך מפחדים?!"