הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו אמר היום (ראשון) בראיון בגלי ישראל כי "מספר בכירים בשב"כ עומדים להתפטר בעקבות מינוי זיני – כל אחד כזה שמתפטר מפחד ממה שהולכים לגלות עליו".
עוד הוא הוסיף: "אתה רואה את שלושת הכושלים ראשי השב"כ לשעבר, עמי איילון, כרמי גילון ונדב ארגמן שעותרים לבג"ץ נגד המינוי. ואני תוהה ממה אתם כל כך מפחדים?!"
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
יעקב
חוצפה17:19 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גימל מהשבכ
הם מתפטרים כי לא יכולים לשאת את ההסתאבות וההתקרנפות.17:43 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניסים
בעזרת השם17:30 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הרב גרב
זיני, האיש שיושיב את בילבי בתא.17:28 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
חוצפה17:19 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר