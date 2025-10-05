לאחר שמינויו של ראש השב"כ דוד זיני אושר – הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו אמר כי "מספר בכירים בשב"כ עומדים להתפטר בעקבות המינוי"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו אמר היום (ראשון) בראיון בגלי ישראל כי "מספר בכירים בשב"כ עומדים להתפטר בעקבות מינוי זיני – כל אחד כזה שמתפטר מפחד ממה שהולכים לגלות עליו".

עוד הוא הוסיף: "אתה רואה את שלושת הכושלים ראשי השב"כ לשעבר, עמי איילון, כרמי גילון ונדב ארגמן שעותרים לבג"ץ נגד המינוי. ואני תוהה ממה אתם כל כך מפחדים?!"