איראן הודיעה כי תפסיק את שיתוף הפעולה עם סוכנות הגרעין של האו"ם בעקבות החזרת סנקציות ה"סנאפבק". שר החוץ ערקאצ'י הצהיר: "ההסכם הקהירי איננו רלוונטי עוד".

שר החוץ האיראני, עבאס ערקאצ'י, ממשיך למתוח את הקווים האדומים של המערב. מוקדם יותר היום הצהיר ערקאצ'י, הנחשב לאחד המקורבים ביותר למנהיג העליון אייתולה עלי חמינאי, כי איראן מסרבת לחזור לשיתוף פעולה עם סוכנות מעקב הגרעין של האו"ם (סבא"א), בעקבות החזרת סנקציות ה"סנאפבק" שהוטלו מחדש על הרפובליקה האסלאמית.

לדברי ערקאצ'י, "ההסכם הקהירי איננו רלוונטי עוד לשיתוף הפעולה שלנו עם הסוכנות", בהתייחסו להסכם שנחתם בספטמבר בין טהראן לסבא"א, שנועד להחזיר את הפיקוח על מתקני הגרעין האיראניים לאחר השעייתו בקיץ האחרון.

ההסכם נולד במטרה לאפשר למפקחים של האו"ם לשוב ולבקר באתרים הגרעיניים של איראן, לאחר שזו עצרה את שיתוף הפעולה בעקבות תקיפות ישראליות ואמריקאיות על מתקנים אסטרטגיים ביוני האחרון. אולם כעת, לאחר שבריטניה, צרפת וגרמניה – שהיו חתומות על הסכם הגרעין המקורי משנת 2015 – פעלו להחזרת הסנקציות במסגרת מנגנון הסנאפבק, בטהראן הודיעו כי שיתוף הפעולה עם הסוכנות "איבד את משמעותו".

ערקאצ'י הוסיף כי "החלטתנו הסופית בנושא שיתוף הפעולה תימסר בקרוב", אך הדגיש כי "עדיין יש מקום לדיפלומטיה". עם זאת, דבריו מהווים איתות ברור למערב על המשך ההתרחקות של איראן ממסגרת הפיקוח הבינלאומית – צעד שעלול להחריף עוד יותר את המתיחות מול וושינגטון, לונדון ופריז.