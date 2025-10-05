כשהעיתונאי והסופר רן אדליסט נשאל מה דעתו על העסקה מול חמאס, הוא אמר כי טרם ניתן לברך עליה משום שצריך שנתניהו אכן יעמוד במילתו

העיתונאי, הסופר ואיש השמאל רן אדליסט התראיין אצל נוה דרומי על המשא ומתן של ישראל מול חמאס לסיום המלחמה.

הוא נשאל האם הוא מברך על ההסכם שהוצג על ידי נתניהו וטראמפ, ואמר כי טרם ניתן לברך עליו משום שאין לדעת האם חמאס יקבל אותו והאם נתניהו יעמוד במילה שלו.

הוא הוסיף כי "לא יודעים האם נתניהו יעמוד במילה שלו. הוא התחייב אף פעמים בפניי כל העולם ועדיין הפר את ההבטחה שלו". עוד הוא הוסיף: "אני סומך הרבה יותר על חמאס מאשר נתניהו וטראמפ משום הם אלו שצריכים לתת את המילה האחרונה".

בנוסף הוא הדגיש כי "לא אקבל את תוצאות הבחירות בכל מחיר".