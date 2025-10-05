מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה , איסמעאיל קאאני, חשף בראיון נדיר כי איראן, חיזבאללה ומנהיגי חמאס, לא ידעו מראש על מתקפת השביעי באוקטובר.

על פי הדיווח של חדשות איראן ברשת X, קאאני סיפר בראיון נדיר כי הוא הגיע ללבנון בצהרי אותו יום "כדי להבין מה לעשות" וראה שחסן נסראללה "כבר היה שקוע במחשבות על חובתו הדתית והאלוהית".

על פי הדיווח, קאאני הוסיף בראיון שגם אסמאעיל הניה עודכן רק בדרכו חזרה משדה התעופה.