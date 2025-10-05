מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, איסמעאיל קאאני, חשף בראיון נדיר כי איראן, חיזבאללה ומנהיגי חמאס, לא ידעו מראש על מתקפת השביעי באוקטובר.
על פי הדיווח של חדשות איראן ברשת X, קאאני סיפר בראיון נדיר כי הוא הגיע ללבנון בצהרי אותו יום "כדי להבין מה לעשות" וראה שחסן נסראללה "כבר היה שקוע במחשבות על חובתו הדתית והאלוהית".
על פי הדיווח, קאאני הוסיף בראיון שגם אסמאעיל הניה עודכן רק בדרכו חזרה משדה התעופה.
לדבריו, חיזבאללה פעל לתמיכה בהתנגדות הפלסטינית, אך המתקפה עצמה לא תואמה מראש עם איראן או לבנון.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
ישראל הציונית
לא להאמין לאף מילה של הטרוריסטים17:13 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נועם
שלום ארוש מנהיג היהודים17:23 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוני
וואי אתם מטומטמים ברמות. מה דרמטי בבילבול מח שכתבתם17:14 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל הציונית
לא להאמין לאף מילה של הטרוריסטים17:13 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר